Tequila-Trinken für die Umwelt - das könnte in Mexiko bald Realität werden.

Eine mexikanische Universität arbeitet nämlich gerade daran, einen Biokunststoff zu entwickeln. Der Rohstoff für diesen Biokunststoff kommt aus der Tequila-Produktion, und zwar aus den Resten davon. Und davon gibt es ziemlich viel. Jedes Jahr werden fast 100 Millionen Liter Tequila produziert, aus Agavenpflanzen. Dabei bleiben viele Agavenfasern übrig, fast ein Drittel davon landet später im Müll. Diese Fasern sollen jetzt in den Biokunststoff umgewandelt werden. Die Entwicklerin sagt, dass der Stoff komplett kompostierbar ist.

Der dünne Film aus Agavenfasern ist laut der Entwicklerin gut form- und nähbar. Der Stoff könne also auch in der Textilindustrie eingesetzt werden. Auch in der Vergangenheit gab es schon Ideen, Agavenfasern als Biokunststoff zu nutzen, zum Beispiel von Autoherstellern.