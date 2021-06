Auch wenn die Corona-Infektionszahlen weiter sinken, sind Masken an vielen Orten weiter Vorschrift – und manchmal ist auch noch ein Test nötig.

Da wäre es doch praktisch, beides zu kombinieren. Das hat sich wohl auch ein Forschungsteam aus den USA gedacht. Es hat einen speziellen Biosensor entwickelt, der Coronaviren in der Atemluft nachweisen kann und sich auch in Textilien, also auch Masken integrieren lässt.

Der Sensor fängt Erbgutinformationen von Viren ein, die sich auf der Innenseite der Maske angesammelt haben – durch Atmen, Sprechen oder Husten. Ein bestimmtes Enzym und Chemikalien vervielfältigen dann das Erbmaterial des Erregers und aktivieren einen Farbstoff. Der zeigt das positive Testergebnis an.

Ähnlich genau wie ein PCR-Test

Im Labor war der Test laut den Forschenden ähnlich genau wie ein PCR-Test – dabei aber wesentlich schneller. Nach 90 Minuten lieferte der Biosensor ein Ergebnis. Vorher müssen Nutzerinnen und Nutzer die Maske allerdings erstmal 30 Minuten lang tragen. Es gibt aber auch Zweifel, dass der Sensor im Alltag genauso gut funktioniert wie im Labor, unter anderem weil andere Mikroorganismen das Ergebnis verfälschen könnten.

Das Entwicklungs-Team sagt, dass die Sensoren in Zukunft auch in Schutzkleidung eingesetzt werden könnten, und dann anzeigen, ob Erreger oder Giftstoffe in der Umgebung sind. Getestet wurde laut den Forschenden unter anderem schon für das Ebola-Virus und die Krankenhauskeime MRSA. Aber auch bei diesem Einsatzbereich meinen unabhängige Fachleute, dass es bei der Anwendung im Alltag zu Problemen und Fehlern kommen könnte.