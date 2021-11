Nach dessen Lateinischem Namen wurden die Miniroboter "Xenobots" genannt. Sie konnten tage- bis wochenlang ohne Nahrung überleben. Seitdem haben die Forschenden weiter an den Xenobots gearbeitet und schon berichtet, dass die Zellkugeln sich unter anderem nach Verletzungen regenerieren können und dass sie auch die Farbe wechseln können und damit Infos weitergeben.

Jetzt melden die Forschenden im Fachmagazin PNAS, dass sich die beweglichen Miniorganismen offenbar selbst vermehren können. Dafür schieben die Xenobots offenbar einfach einzelne Froschzellen in ihrer Umgebung zu Haufen zusammen. Und aus so einem Haufen entsteht dann ganz ohne äußere Einwirkung nach fünf Tagen ein neuer Xenobot. Die Forschenden schreiben, dass sich normalerweise Mehrzeller wie Frösche nicht so vermehren.

Mit Künstlicher Intelligenz haben die Forschenden versucht, den Fortpflanzungsprozess zu optimieren. Sie stellen sich ganz konkrete Anwendungen für die Xenobots vor: Zum Beispiel könnten Schwärme davon elektronische Reparaturarbeiten an Orten durchführen, die sonst schwer erreichbar sind. Bei der ersten Vorstellung der Xenobots vor zwei Jahren hatten die Forschenden außerdem davon gesprochen, dass solche Mikroroboter Umweltschäden erkennen könnten oder durch die Blutbahn schwimmen und Medikamente am richtigen Ort abliefern. Dabei ließe sich aber ein Missbrauch solcher Technologien wohl nur verhindern mit klaren Vorschriften und gesetzlichen Regelungen.