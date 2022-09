Jede achte Vogelart weltweit ist mittlerweile vom Aussterben bedroht. Bei der Hälfte aller Arten schrumpft die Zahl der Tiere.

Das ist das Ergebnis des aktuellen Berichtsder Organisation Birdlife. Darin werden alle vier Jahre die Daten von Forschenden, Artenschützern und anderen Organisationen zusammengetragen. Danach haben nur sechs Prozent aller Vogelarten noch wachsende Populationen.

Nur noch ganz wenige wachsende Populationen

Den Daten zufolge hat allein Nordamerika seit 1970 drei Milliarden Vögel verloren. Ähnlich viele waren es - gemessen an der Fläche - im Gebiet der Europäischen Union. Auch in anderen Weltregionen sei die Entwicklung dramatisch. Der Bericht nennt die Landwirtschaft als größte Gefahr für Vögel wegen des Einsatzes von Maschinen und Chemikalien. Auch das Waldsterben und die Klimakrise sind für viele Vögel ein großes Problem. Birdlife fordert, gefährdete Arten gezielt zu schützen. Ohne Artenschutzprojekte wären in den vergangenen 30 Jahren bis zu 32 Vogelarten bereits ausgestorben, darunter der Waldrapp, schreiben die Forschenden.

Tempo beim Aussterben nimmt zu

Laut der wissenschaftlichen Leiterin von Birdlife, Lucy Haskell, sind in den letzten 500 Jahren mehr als 160 Vogelarten ausgestorben, und das Tempo nimmt zu, nicht mehr nur auf Inseln wie früher, sondern auch auf den Kontinenten. Birdlife nennt weltweit knapp 14.000 Regionen, in denen vordringlich Lebensräume erhalten oder renaturiert werden sollten. Das sei der wichtigste Lösungsansatz. Sie fordern, dass bei politischen Entscheidungen der Erhalt der Natur und der Biodiversität künftig oberste Priorität bekommen.