Dieses Wochenende müssen einige Regionen in Deutschland mit Hitze von bis zu 38 Grad rechnen.

Laut Wetterdienst wird es morgen am wärmsten, und zwar am Oberrhein, am Main und vom sogenannten Thüringer Becken bis in die Magdeburger Börde hinein. Im Westen kann es dann auch zu schweren Unwettern mit Hagel, Sturm und Starkregen kommen.

Die Deutsche Presseagentur hat nochmal zusammengestellt, was dem Körper am besten gegen Hitze wappnet: Ein Schattenplatz, ungesüßte Getränke und luftige Kleidung. Sport empfiehlt sich dabei nur früh morgens und spät abends, auch Lüften lieber in den kühlsten Stunden. Die Raumtemperatur sollte tagsüber unter 32 Grad und nachts unter 24 Grad liegen. Und Ventilatoren seien nur bis 35 Grad sinnvoll. Weil sie danach an ihre Grenzen stoßen und keinen Kühleffekt mehr verursachen können.

Hier noch Tipps der Stadt Mönchengladbach gegen extreme Hitze.