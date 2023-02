China hat Probleme mit einer niedrigen Geburtenrate. Einige Provinzen wollen das jetzt ändern - mit mehr Urlaubstagen für frisch verheiratete Paare.

Nach einer Hochzeit gibt es in China traditionell drei Tage bezahlten Urlaub. Seit Anfang des Monats können die Provinzen selbst entscheiden, ob sie mehr geben wollen. Die Nachrichtenagentur Reuters zitiert aus dem parteinahen Magazin "Daily Health": Demnach haben einige Provinzen davon Gebrauch gemacht. In Gansu und Shanxi gibt es jetzt zum Beispiel 30 Tage Hochzeits-Urlaub, in Shanghai zehn. In Sichuan sind es weiterhin nur drei.

Niedrige Geburtenrate

Letztes Jahr war die Bevölkerung in China zum ersten Mal seit Jahrzehnten geschrumpft, und die Geburtenrate ist auch im internationalen Vergleich sehr niedrig. Das liegt unter anderem daran, dass es in China bis 2015 eine Ein-Kind-Politik gab und Familien nicht mehr als ein Kind haben durften. Außerdem sind die Ausbildungskosten so hoch, dass sich viele Menschen nur ein Kind leisten können, oder gleich gar keins bekommen.