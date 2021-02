Der "Bite-Club" - so nennt sich die Gruppe - wurde von Dave Pearson gegründet. Er wurde vor knapp zehn Jahren beim Surfen von einem Hai attackiert und überlebte knapp. Seitdem sagt er, sind Haiangriffe sein Lebensthema.

Die von ihm gegründete Selbsthilfegruppe hat fast 400 Mitglieder - verteilt über die ganze Welt. Die meisten davon wurden von Haien angegriffen, einige sind aber auch von Krokodilen oder Nilpferden gebissen wurden.

Laut Pearson ist die Gruppe vor allem deswegen wichtig, weil er findet, dass nur, wer so einen Angriff erlebt hat, verstehen kann, was andere durchmachen. Er sagt: jede und jeder reagiert anders auf so einen Angriff. Manche wollen Haie danach bekämpfen, andere sie beschützen. Einige steigen nie wieder aufs Surfbrett - andere, darunter auch er - schon.

Haiangriffe sind extrem selten. Im letzten Jahr gab es allerdings außergewöhnlich viele. Die Umweltschutzorganisation Taronga Conservation Society hat 22 Attacken vor den australischen Küsten gezählt. Sieben Menschen sind dabei gestorben.