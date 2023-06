Handys und das Internet haben einen schlechten Einfluss - davon ist eine Gruppe Indigener in Indonesien überzeugt und will Konsequenzen ziehen.

Eine Untergruppe der Baduy auf der Insel Java hat die Behörden gebeten, das Internet in ihrem Gebiet abzuschalten. Die Behörden sagen, dass sie das mit dem Informationsministerium besprechen wollen.

Mehr Argumente gegen die Abschaltung

Sie sehen aktuell eher Argumente gegen eine Internet-Sperre: Unter anderem, weil auch Leute in dem Gebiet der Baduy das Netz brauchen, um Geschäfte zu machen.

Zu den Baduy gehören etwa 26.000 Menschen auf Java. Sie sind grob in zwei Gruppen unterteilt: Die sogenannte äußere Gruppe nimmt Technologie teilweise an. Die andere, sogenannte heilige Gruppe, lebt zurückgezogen in einem Waldgebiet und lehnt modernes Leben ab.