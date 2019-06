In Deutschland versuchen Kriminelle immer öfter Geldautomaten zu knacken.

Die Welt am Sonntag berichtet vorab über einen Bericht des Bundeskriminalamtes. Demnach sind fast 370 Automaten angegriffen worden. In fast 140 Fällen klappte eine Sprengung, in der Mehrheit scheiterten die Täterinnen und Täter dem Bericht zufolge aber.

Die Anzahl der registrierten Fälle ist im Vergleich zum Vorjahr um fast 40 Prozent gestiegen.