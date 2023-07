In Deutschland sind letztes Jahr so viele Bankautomaten gesprengt worden wie noch nie.

Laut BKA gab es knapp 500 Angriffe auf Geldautomaten, rund 100 mehr als im Jahr davor. Die durchschnittliche Beute lag bei 100.000 Euro, zusammengenommen waren es 30 Millionen Euro. Trotz der gestiegenen Anzahl an Angriffen konnten nicht mehr Tatverdächtige ermittelt werden als im Vorjahr.

Meistens haben die Täterinnen und Täter Sprengstoff benutzt, um an das Geld in den Automaten zu kommen. Manche aber auch Schleifgeräte und Brecheisen. In einige Fällen wurden die Automaten komplett mitgenommen.