Das Bundeskriminalamt warnt vor einer Betrugsmasche in Messenger-Diensten, die sich offenbar zunehmend verbreitet.

BKA-Chef Holger Münch hat den Zeitungen der Funke Mediengruppe gesagt, dass auch jüngere Menschen gefährdet sind. Die Masche funktioniert so: Kriminelle schicken eine Nachricht, in der sie sich als Bekannte ausgeben. Darin schreiben sie: "Mein altes Handy ist kaputt, lösch' die alte Nummer und speicher' die neue bitte ab." Die Kriminellen bauen Vertrauen auf, und irgendwann kommt dann die Nachricht, man müsse dringend Rechnungen bezahlen, aber das Online-Banking funktioniere auf dem neuen Handy noch nicht. Laut BKA ist das Ziel der Kriminellen eine Geld-Überweisung an die Täter.

Die Täter waren demnach in fast jedem dritten bekannten Fall erfolgreich. Innerhalb von acht Monaten gab es letztes Jahr 40.000 dieser Messenger-Betrugsfälle. Der Schaden: rund 22 Millionen Euro.