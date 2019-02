Es geht um das so genannte "Black Facing", etwa wenn im Theater oder beim Verkleiden jemand einen Schwarzen darstellt und sich dazu das Gesicht anmalt. Das wird von vielen als rassistisches Stereotyp angesehen.

Im US-Bundesstaat Virginia stehen deswegen der Gouverneur Ralph Northam und der Justizminister Mark Herring in der Kritik. Der Gouverneur hatte zugegeben, sich in der Vergangenheit bei einem Michael-Jackson-Tanzwettbewerb das Gesicht geschwärzt zu haben. Außerdem gibt es ein Bild aus seiner Unizeit, in dem jemand mit einem schwarzen Gesicht neben einer Person in Ku-Klux-Klan-Robe steht. Der Justizminister ist auf einem Bild aus dem Jahr 1980 zu sehen, das ihn als 19-Jährigen zeigt, als Rapper verkleidet. Er bat dafür um Entschuldigung und schloss einen Rücktritt nicht aus.

"Black Facing" gilt als rassistisch, unter anderem weil etwas über Schwarze ausgesagt wird, ohne sie zu beteiligen, oder weil man auch schwarze Schauspieler hätte auswählen können. Auch in Deutschland gab es mehrfach Diskussionen darüber, etwa als der Investigativjournalist Günter Wallraff schwarz bemalt Erfahrungen über Rassismus sammelte. Oder 2013, als die ZDF-Sendung "Wetten, dass...?" Augsburger aufrief, sich als Jim Knopf und der Lokomotivführer zu verkleiden.