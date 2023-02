Der US-Kinofilm "Black Panther: Wakanda Forever" ist schon seit November in den Kinos.

Jetzt hat er aber in Frankreich eine Diskussion ausgelöst. Angestoßen wurde die von einem französischen Journalisten, der über die Darstellung von in Afrika plündernden Soldaten in dem Film getwittert hatte. Die würden nämlich Uniformen tragen wie die französischen Truppen, die in den letzten zehn Jahren in Mali im Einsatz waren.



Jetzt hat sich der französische Verteidigungsminister auf Twitter dazu geäußert. Er schrieb, dass er die falsche und irreführende Darstellung seiner Streitkräfte verurteilt. Er denke an die 58 französischen Soldaten, die im Kampf gegen islamistische Terroristen in Mali gestorben sind.