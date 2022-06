In Indonesien sind mehrere Angestellte einer Bar- und Restaurant-Kette der Blasphemie beschuldigt worden.

Wie die Polizei in der Hauptstadt Jakarta mitteilt, ging es um eine Promotion-Aktion der Kette namens Holywings. In einem Social Media Post wurde allen, die Mohammed oder Maria heißen, jeden Donnerstag eine kostenlose Flasche Gin angeboten.

Promo-Aktion mit Folgen

Religiöse Gruppen beschwerten sich über diese Aktion. Kurz darauf wurden 12 Filialen der Kette in Jakarta geschlossen. Es gebe keine Erlaubnis, Alkohol auszuschenken. Und sechs Mitarbeitern wird wegen der Aktion konkret Blasphemie vorgeworfen. Dafür sind in Indonesien 5 bis 10 Jahre Haft möglich. Die Restraurant-Kette entschuldigte sich für die Promo-Aktion, das Management habe davon nichts gewusst, die Angestellten hätten damit ihre Verkaufsziele erreichen wollen. Human Rights Watch kritisiert die Blasphemie-Gesetze in Indonesien, sie würden zunehmend zur Gefahr.