In "Second Coming" schickt Gott Jesus ein zweites Mal auf die Erde und der tut sich dann mit einem Superhelden zusammen. Eigentlich sollte die Geschichte Anfang März in die Läden kommen - daraus wird aber nichts. Autor Mark Russell hat bestätigt, dass der Verlag Änderungen von ihm wollte - die seien mit ihm aber nicht zu machen. Jetzt überlegt er den Comic woanders rauszubringen.

Gegen "Second Coming" hatten konservative Christen eine Petition gestartet und mehr als 230.000 Unterschriften gesammelt. Sie halten den Comic für Gotteslästerung. Russell sagt dagegen, dass die Verantwortlichen eigentlich nicht Jesus beschützen, sondern dessen Botschaft kontrollieren wollen.

DC Comics ist einer der größten Comicverlage weltweit. Er hat zum Beispiel die Rechte für Superman, Batman und Wonder Woman. Der Verlag selbst wollte sich nicht äußern.