Es gibt heute weniger Insekten als früher, dafür richten sie möglicherweise mehr Schaden an Pflanzen an.

Zu diesem widersprüchlichen Ergebnis kommen drei Biologinnen aus den USA in ihrer Studie. Und mit früher ist dabei gemeint: bis vor 67 Millionen Jahren, kurz vorm Untergang der Dinosaurier. Aus dieser Zeit haben die Forscherinnen fossile Blattabdrücke untersucht - die zeigen teilweise sehr deutlich, dass an ihnen jemand geknabbert hat.



Aber laut den Studienautorinnen reichen die Schäden nicht annähernd an heutigen Blattfraß heran - und das trotz Insektenschwund an vielen Orten weltweit. Warum die heutigen Insekten so zerstörerisch sein könnten, wissen die Forscherinnen noch nicht. Als Möglichkeit sehen sie den Klimawandel, Monokulturen und invasive Insektenarten, die kaum natürliche Feinde haben.