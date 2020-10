Fischerinnen und Fischer in Tunesien haben aus der Not eine Tugend gemacht, das berichtet jetzt die Deutsche Welle:

Seit die blaue Schwimmkrabbe vor etwa sechs Jahren zum ersten Mal vor der Küste aufgetaucht ist, entwickelte sie sich zu einer echten Plage für die Fischer: Denn sie zerstörte die Netze und fraß den Fang. Die blaue Krabbe setzte den Fischern so zu, dass sie das Krebstier Daesh tauften - der arabische Name für die Terrororganisation IS.

Während Forschende noch die Folgen der Krabbeninvasion auf das Ökosystem im Golf von Gabès untersuchen, haben die Fischer inzwischen das Beste für sich aus der Situation gemacht und die einstige Plage zur Delikatesse erklärt: An der Küste sind viele Fabriken entstanden, die Krabben und Krabbenfleisch verarbeiten und exportieren.