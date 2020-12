Eine Gruppe von Blauwalen hat es wohl geschafft, sich erfolgreich vor Walfängern zu verstecken.

Ein internationales Forschungsteam hat im Indischen Ozean einen bisher unbekannten Bestand an Blauwalen entdeckt. Möglicherweise handelt es sich dabei um eine eigene Unterart. Die Forschenden schreiben in einem Fachmagazin, dass sie Walgesänge im nordwestlichen Indischen Ozean, im Arabischen Meer, analysiert haben. Ein Gesang war anders und neu. Die Blauwale wurden also über ihren einzigartigen Klang entdeckt.

Für die Forschenden ist ihre Entdeckung eine sehr gute Nachricht. Sie sagen, dass verschiedene Blauwal-Gruppen jetzt an unterschiedlichen Stellen der Welt nachgewiesen wurden und dass das ein Zeichen dafür sein könnte, dass es wieder mehr Tiere gibt. Im Indischen Ozean wurden unter anderem in den 1960er Jahren so viele Wale gefangen, dass sie fast ausgerottet waren. Wie viele Blauwale es im Moment weltweit gibt, ist schwer zu sagen, weil sie weit draußen im Meer leben und nicht systematisch beobachtet werden. Manche Schätzungen liegen bei 5000 Tieren, andere bei 10.000 oder 20.000.