Hübsche Pflanzen haben es leichter - zumindest in der Forschung.

Das sagt ein italienisch-deutsches Forschungsteam, das gut 100 Pflanzen in den südwestlichen Alpen untersucht hat - beziehungsweise nicht die Pflanzen selbst, sondern wissenschaftliche Arbeiten über sie in den vergangenen 45 Jahren. Ergebnis: Über auffällige und hohe Pflanzen wurde mehr publiziert. Auch die Blütenfarbe spielte eine Rolle: Am beliebtesten waren blaue Blüten, danach weiß, rot und rosa - am uninteressantesten fanden die Forschenden anscheinend grüne und braune Blüten, die kaum auffallen.

Seltene Pflanzen waren für die Alpenforschung anscheinend nicht interessanter - je verbreiteter eine Pflanze, desto mehr wurde sie auch wissenschaftlich untersucht. Die Autoren der aktuellen Studie sprechen von einer "ästhetischen Voreingenommenheit".