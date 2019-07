Erprobt wurde das Verfahren in den 1980er Jahren in den USA, seit mehr als 20 Jahren ist es auch in vielen anderen Ländern möglich, darunter Deutschland. Allerdings zeigt eine nicht repräsentative Befragung von knapp 160 Tierbesitzern in Großbritannien, dass die Blutspende für Haustiere kaum bekannt ist. Demnach wussten 70 Prozent der Befragten nicht, dass ihr Hund oder ihre Katze für Artgenossen spenden kann. Aber neun von zehn Befragten sagten, sie würden ihre Tiere Blut spenden lassen, um damit einem anderen Tier beim Überleben zu helfen.

In Deutschland gibt es solche Bluttransfusionen für Tiere zum Beispiel an der Freien Universität Berlin - da profitieren jedes Jahr etwa 300 Hunde und 180 Katzen davon, zum Beispiel nach einem Unfall mit hohem Blutverlust oder wenn ein Tier Rattengift gefressen hat. Aber auch Immunerkrankungen und Gerinnungsstörungen können so behandelt werden. Katzen dürfen Blut nur in Narkose spenden und maximal zweimal pro Jahr. Einem Durchschnittstier werden dabei 28 Milliliter entnommen - weniger als in eine Mokkatasse passt.