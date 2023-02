Für Männer, die Sex mit Männern haben, sollen die Regeln bei der Blutspende geändert werden.

Die Bundesregierung hat dafür Vorschläge auf Weg gebracht, die jetzt noch konkretisiert werden müssen. Bisher ist es so, dass Schwule und Trans-Personen als besondere Risikogruppen gelten. So dürfen zum Beispiel Männer, die Sex mit Männern haben, nur dann Blut spenden, wenn sie in den vier Monaten davor keinen Sex mit einem neuen oder mehr als einem Partner hatten. Für andere gilt die Wartezeit nur bei oft wechselnden Partnerinnen und Partnern.

In Zukunft soll eine Person nur noch wegen ihres individuellen Risikoverhaltens von der Blutspende ausgeschlossen werden dürfen. Die sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität soll keine Rolle mehr spielen.