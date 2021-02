In den letzten Wochen war es nachts zum Teil extrem kalt - ein großes Problem für Wohnungslose.

In Zukunft könnten mobile Miniheizungen helfen, die an der Ruhr-Universität Bochum entwickelt wurden. Die Heizpads sind so groß wie ein Din-A5-Blatt. Sie werden über eine Powerbank betrieben und sollen bis zu neun Stunden halten - also genug für eine Nacht. Morgens können sie wieder aufgeladen werden.

Bis jetzt handelt es sich noch um ein kleines Projekt. Die Heizpads werden per Hand von Studierenden gebaut. Die ersten 30 Stück sind fertig und wurden einem Wohnungslosen-Verein übergeben. 170 weitere sollen noch folgen.

Dass die Heizpads nicht schon während der kalten Nächte der letzten Wochen zum Einsatz kommen konnten, liegt an der Corona-Krise. Bei einigen Bauteilen gab es Lieferschwierigkeiten. Außerdem mussten die Studierenden die Pads zuhause bauen statt in der Uni-Werkstatt.

Auch schon Alarmanlagen entwickelt

Neben den Heizpads sind an der Uni Bochum auch Alarmanlagen für Wohnungslose entwickelt worden. Der Leiter des Projekts sagt, dass sie demnächst industriell gefertigt werden sollen, statt wie bis jetzt per Hand. Gerade laufen demnach Verhandlungen mit einer Firma. Dann könnten die Alarmanlagen in größeren Stückzahlen und zu niedrigeren Preisen gebaut werden. Wohnungslose haben oft das Problem, dass ihnen die wenigen Dinge, die sie besitzen, geklaut werden.