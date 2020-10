Manchmal gehen Zimmerpflanzen auf mysteriöse Art und Weise einfach ein, obwohl sie genug Wasser und Licht haben.

Das liegt oft an den Mikroorganismen in der Erde. Bei Zimmerpflanzen ist das nur ärgerlich, wenn ganze Äcker mit Nutzpflanzen betroffen sind, ein ziemliches Drama. Deshalb ist es wichtig, die genaue Zusammensetzung der Mikroorganismen im Boden zu kennen. Forschende aus den USA haben jetzt einen DNA-Test entwickelt, mit dem man Bakterien und Pilze in der Bodenprobe bestimmen kann.

Bisher musste man die Bodenbakterien im Labor kultivieren, das war aber ziemlich langsam und ungenau. Mit der neuen Methode fanden die Forschenden auch raus, dass es in Böden mit gesunden Pflanzen häufig Bakterien gibt, die bestimmte Moleküle produzieren. Diese schützen die Pflanzenwurzeln vor schädlichem Pilzbefall. Die Forschenden hoffen, dass ihre Erkenntnisse dabei helfen könnten, natürliche Mittel für besseres Pflanzenwachstum zu entwickeln.