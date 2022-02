Eine bestimmte Birken-Art kann Mikroplastik aus dem Boden aufnehmen.

Hänge-Birken werden schon länger eingesetzt, um kontaminierte Böden zu sanieren. Sie können industrielle Schadstoffe und Schwermetalle in ihrem Gewebe speichern. Mikroben, die die Bäume besiedeln, bauen die Schadstoffe dann ab. Jetzt haben Forschende gezeigt, dass das auch mit Mikroplastik funktioniert. Die Hänge-Birken wurzeln nämlich flach unterhalb der Bodenoberfläche, und da ist die Mikroplastikverschmutzung am höchsten.

In der Studie des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei zeigte sich, dass 5 bis 17 Prozent der untersuchten Wurzelabschnitte Mikroplastik aufgenommen hatten. Die Hauptautorin sagt aber auch, dass noch untersucht werden muss, welche Folgen das für die Gesundheit der Bäume hat. Böden sind je nach Umgebung um das vier- bis 23-fache höher mit Mikroplastik verschmutzt als Meere und Ozeane.



Andere Studien hatten schon gezeigt, dass auch landwirtschaftlich genutzte Pflanzen wie Weizen die Menge an Mikroplastik im Boden und im Wasser verringern. Birken könnten aber langfristiger wirken.

Weltweit werden jedes Jahr mehr als 400 Millionen Tonnen Plastik produziert. Ein Großteil dieser Plastikteile zerfällt in Partikel kleiner als fünf Millimeter, also in Mikroplastik. Mikroplastik entsteht zum Beispiel durch Reifenabrieb - und ist auch in Abwässern zu finden. 80 bis 90 Prozent der darin enthaltenen Partikel, etwa von synthetischen Kleidungsfasern, verbleiben im Klärschlamm. Der wird in Deutschland zum Großteil verbrannt. In anderen Ländern wird er aber auch als Dünger auf Felder ausgebracht. Dadurch landen jährlich viele Hunderttausend Tonnen Mikroplastik auf und in den Böden.