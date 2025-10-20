Der Bodensee kämpft gerade gegen eine Muschelinvasion.

Und zwar gegen die der Quagga-Dreikantmuschel, die ursprünglich aus den Flüssen rund ums Schwarzen Meer kommt und jetzt den Bodensee bevölkert. Deswegen diskutieren die Anrainer-Staaten über eine Reinigungspflicht für Boote. Die gibt es in der Schweiz schon an anderen Seen, mit extra Reinigungsstellen, Zertifikaten und einer Meldepflicht, wenn ein Boot das Gewässer wechselt.

Die Larven der invasiven Quagga-Muschel heften sich an die Boote und breiten sich so weiter aus. Zum Problem wird das, weil die Muscheln Wasserleitungen und Filter verstopfen, weil sie sich massenhaft an Innenwänden festsetzen und aufwendige Reinigungen nötig machen. Die Quagga-Muscheln verändern auch die Nahrungskette im See, indem sie enorme Mengen Plankton aus dem Wasser filtern und Nährstoffe am Seegrund binden.

Forschende fordern die Reinigungspflicht schon lange und suchen nach Wegen, die Muschel auf natürlichem Wege zu stoppen.