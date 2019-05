Bisher galt die Annahme, dass es die Menschen in den Großstädten sind, die mehr Kilos auf die Waage bringen, weil sie eher in Büros arbeiten und an jeder Ecke Fastfood zur Verfügung haben. Doch eine große Auswertung von mehr als 2000 Studien mit Daten zum Body Mass Index zeigt jetzt, weltweit gesehen stimmt das gar nicht. Die Leute auf dem Land sind im Schnitt dicker geworden, vor allem in Industrienationen mit hohem Einkommen. Das Forschungsteam erklärt sich das so: Städte bieten offenbar mehr Möglichkeiten, sich gesund und vielfältig zu ernähren und Sport zu machen. Außerdem haben Menschen auf dem Land oft weniger Geld und weniger Zugang zu Bildung.

Für die Nature-Studie wurden Daten von 1985 bis 2017 ausgewertet. Dabei kam auch raus, wie die Menschen insgesamt zugenommen haben: Im Schnitt hat jeder fünf bis sechs Kilo zugelegt.