Denn auch für die Ökosysteme auf der Erde ist Moos wichtig: Ein internationales Forschungsteam schreibt im Fachmagazin Nature Geoscience, dass Moose die Grundlage bilden, damit Pflanzen überhaupt wachsen können - und dass Moose außerdem eine Menge Kohlenstoff speichern können.

Das Team hat weltweit Moosproben an 123 sehr verschiedenen Orten genommen: beispielsweise in Regenwäldern, an den Polen und in Wüstengegenden. Dabei stellten die Forschenden fest, dass Moose weltweit so viel Fläche bedecken wie Kanada oder China. Dann verglichen sie Bodenproben von Gegenden, wo es Moose gab, und Gegenden, wo es keine Moose gab.

Es zeigte sich, dass Moose die Böden nährstoffreicher machten und Krankheitserreger in Schach hielten. Die Forschenden meinen, dass ohne Moose das ganze System im Boden ins Wanken kommt.