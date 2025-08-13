In Bolivien sind die Brötchen geschrumpft. Sie sind inzwischen nur noch ungefähr halb so groß wie vor zwei Jahren.

Die kleineren Brötchen gelten als Symbol für das, was in Bolivien aus dem Ruder gelaufen ist: In dem südamerikanischen Land herrscht eine Wirtschaftskrise, das Leben wird für die Menschen immer teurer. Die Inflation liegt bei 25 Prozent.

In den letzten Jahren hat die bolivianische Regierung versucht, die Krise mit Finanzhilfen abzuschwächen. Mit Einnahmen aus dem Export von Erdgas hat sie zum Beispiel Mehl und Brot billiger gemacht. Das hat unter dem damaligen linken Präsidenten Evo Morales auch erst geklappt. Inzwischen geht das aber nicht mehr auf, weil die Gewinne aus Erdgas zurückgegangen sind.

Die Unzufriedenheit in der Bevölkerung ist groß - und dieses Wochenende stehen in Bolivien Präsidentschaftswahlen an. Die Spitzenkandidaten von rechts wollen bei den staatlichen Finanzhilfen drastisch kürzen. Das könnte die Lage für die Menschen in Bolivien noch weiter verschärfen.