In den Anden in Bolivien kauen Menschen seit Jahrhunderten Kokablätter - ursprünglich vor allem, um Hunger und die Auswirkungen der großen Höhe zu bekämpfen.

Jetzt wird Koka-Kauen aber auch in den Städten zu einer Art Trend - mit verschiedenen Geschmacksrichtungen wie Kaugummi oder Passionsfrucht und Tik-Tok-Stars, die dafür werben. Mehrere Unternehmen liefern große Mengen an exklusive Partys in Städten wie Santa Cruz. Ein Geschäftsmann spricht gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters von einem natürlichen Energiemittel. Auch Sportlerinnen und Sportler nutzen die Pflanze. Und Sportgeschäfte verkaufen Pillen aus konzentriertem Koka.

Die Uno stuft Kokablätter offiziell als Suchtstoff ein. Für Bolivien gilt aber eine Ausnahme, weil das Koka-Kauen dort eine so lange Tradition hat. Der Verzehr ist dort legal. In vielen Regionen wird die Koka-Pflanze als heilig betrachtet.