Aus der Koka-Pflanze lässt sich die illegale Droge Kokain herstellen. In einigen südamerikanischen Ländern nutzen die Menschen die Koka-Blätter nach indigener Tradition aber auch für Tee oder direkt zum Kauen.

Das hilft zum Beispiel gegen Höhenkrankheit oder Erschöpfung. Das Koka-Kauen hat unter anderem in Bolivien Tradition, und die wird dort sogar jedes Jahr gefeiert: Am 11. Januar, dem Acullico-Tag. Die Koka-Pflanze wird in Bolivien seit Jahrhunderten angebaut, und das Land bemüht sich, das Image der Pflanze zu ändern. Bisher wird die Pflanze von der Weltgesundheitsorganisation aber als gesundheitsgefährdende Substanz einstuft. Die Regierung will erreichen, dass sich das ändert - und irgendwann Koka-Produkte weltweit verkauft werden können.

Eine Fabrik für solche Produkte wurde letztes Jahr schon gebaut. In einer Rede zum Acullico-Tag dieses Wochenende hat Boliviens Präsident Luis Arce angekündigt, dass eine weitere Firma gebaut werden soll. Da sollen zum Beispiel Mehl, Tees, Bonbons oder auch Zahnpasta aus Koka hergestellt werden.

Der Anbau von Koka ist in Bolivien per Gesetz auf einer Fläche von 20.000 Hektar erlaubt. Die Uno schätzt die Fläche aber deutlich größer - und dass zumindest ein Teil davon für die Drogen-Produktion angepflanzt wird.