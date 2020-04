In Bolivien in Südamerika sollen Menschen mit Verdacht auf eine Corona-Infektion jetzt elektronische Fußfesseln tragen.

So will die Regierung überwachen, ob sich Betroffene an die Quarantäneregeln halten - sprich, ob sie zuhause bleiben. Laut einem ARD-Bericht müssen Menschen dafür nicht einmal positiv getestet sein - es reicht zum Beispiel, Kontakt zu einem mit Corona Infizierten gehabt zu haben. In der Hauptstadt La Paz stehen lokalen Medienberichten zufolge 500 elektronische Fußfesseln zur Verfügung.

In Bolivien gibt es nach Recherchen der Johns Hopkins Universität 275 registrierte Infektionen und 20 Todesfälle durch Covid-19. Die Dunkelziffer ist aber vermutlich deutlich höher. In Bolivien lebt fast 40 Prozent der Bevölkerung in Armut. Das Gesundheitssystem ist marode.