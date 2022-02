In Indien legt die Trauer um eine Bollywood-Ikone Teile des politischen Lebens lahm.

Unter anderem die indische Zentralbank hat ein Treffen verschoben, bei dem eine Entscheidung zur Geldpolitik erwartet wird. Auch heute herrscht in Indien noch Staatstrauer - um die Filmsängerin Lata Mangeshkar.

Sie ist gestern im Alter von 92 Jahren nach einer Coronavirus-Infektion gestorben. Lata Mangeshkar war ein wichtiger Teil des indischen Bollywood-Kinos. Ihre Stimme gilt als unverkennbar. Weil diese so hoch war, wurde die Sängerin auch "Nachtigall" genannt. Lata Mangeshkar sang geschätzt 15.000 Lieder in 36 Sprachen und war in mehr als 1000 Filmen zu hören.