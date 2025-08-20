Unsere Liebsten behalten wir im Auge, auch wenn wir sie gerade nicht sehen. Wir denken an sie, fragen uns, wo sie sind.

Das ist bei Bonobos offenbar ähnlich. Ein Team der Johns-Hopkins-Universität in den USA hat Verstecken gespielt: mit Kanzi, einem Bonobo-Männchen. Kanzi bekam Fotos von mehreren Tierpflegern vorgelegt und sollte zeigen, wo die sich versteckt hielten - und das klappte gut.

Im Fachblatt Proceedings of the Royal Society schreiben die Forschenden: Ihre Studie zeigt, dass sich Primaten nicht nur merken können, wo ein Einzelner sich versteckt, sondern: Sie behalten sogar mehrere Vertraute im Kopf. Das zeige, wie wichtig ihnen ihr soziales Umfeld ist. Gruppenmitglieder gedanklich verfolgen zu können, hilft den Menschenaffen wahrscheinlich auch in freier Wildbahn. Denn dort leben sie oft in dichten Wäldern, wo Einzelne schnell nicht mehr zu sehen sind.

Bonobos gelten zusammen mit Schimpansen als die engsten Verwandten der Menschen.