Die Polizei auf Borkum will in der kommenden Woche gewaltsame Übergriffe auf Frauen verhindern.

Hintergrund ist die Tradition des Klaasohm. Das öffentlich-rechtliche Investigativformat STRG_F hat diese Woche darüber berichtet , dass beim Klaasohm-Fest verkleidete junge Männer Frauen mit einem Kuhhorn auf den Hintern schlagen - so hart sie können. Betroffene berichteten von sozialem Druck und großflächigen Hämatomen.

Reaktionen auf die Doku

Die Stadt Borkum und der Verein Borkumer Jungens als Veranstalter ernteten einen Shitstorm. Sie haben sich inzwischen von Gewalt gegen Frauen distanziert und wollen das Schlagen abschaffen - sagen aber auch, dass die Recherche ein verzerrtes Bild des Brauches darstelle. Das Schlagen mit dem Kuhhorn sei in den vergangenen Jahren "fast gar nicht mehr erfolgt". Borkums Bürgermeister Jürgen Akkermann spricht vom Fehlverhalten einzelner Menschen. Die Insel toleriere keine Gewalt.



Die Polizei will das bisherige Verhalten von Einsatzkräften intern aufarbeiten. Ab jetzt will sie eine "Null-Toleranz-Linie" fahren und keine Gewalt akzeptieren.