Er heißt Ben, ist 12 Jahre alt und wurde zusammen mit zwei seiner Artgenossen in den Regenwald entlassen. Tierschützer sehen in dem Schritt eine Chance, die vom Aussterben bedrohte Art doch noch zu erhalten. Denn bis jetzt geht man davon aus, dass es in wenigen Jahrzehnten keinen Orang-Utan mehr in freier Natur geben könnte.

Die rotbraunen Menschenaffen leben nur noch auf den Inseln Borneo und Sumatra. Wilderei, Palmölplantagen und Waldbrände setzen dem Bestand mehr und mehr zu. Tierschützer haben die Auswilderung auf Borneo jetzt auch noch mal zum Anlass genommen, um an Hunderte Orang-Utans zu erinnern, die unter teils furchtbaren Bedingungen als Haustiere gehalten werden. Viele der Tiere sind auch noch Jahre nach ihrer Rettung traumatisiert.