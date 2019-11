Inakzeptabel - so nennt ein EU-Diplomat ein improvisiertes Camp im nordwestbosnischen Bihac.

Er fordert die sofortige Schließung des Lagers. Es war im Juni von der Stadtverwaltung errichtet worden. Hier sollen die Flüchtlinge hin, die in den überfüllten regulären Lagern keinen Platz mehr haben. Rund 700 vor allem Männer sollen auf der ehemaligen Mülldeponie hausen, ohne Strom- und Wasseranschluss und nur in Zelten. Eine medizinische Versorgung gibt es nicht, nur das Rote Kreuz bringt zwei Mal am Tag essen.

Im Wahlkampf will keiner ein Flüchltingslager bauen

Eigentlich hat die Regierung von Bosnien und Herzegowina schon Geld bewilligt für ein neues Camp. Das Problem: Es stehen Kommunalwahlen an und keine Kommune möchte freiwillig ein Lager bei sich bauen lassen.

In der Region sollen im Moment mehrere tausend Flüchtlinge sein, die darauf hoffen, sich über die Grenze nach Kroatien durchschlagen zu können - also in die EU. Bosnien gilt als wichtigstes Transitland auf der Balkanroute, seitdem die frühere Weg 2016 geschlossen wurde.