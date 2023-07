Manchmal kann man große Entdeckungen auch quasi vom Sofa aus machen:

Ein französischer Botaniker hatte einen Fernsehbericht über eine Exkursion auf der pazifischen Inselgruppe Neukaledonien angeschaut. Bei der Exkursion wurde angeblich eine seltene, aber schon bekannte Pflanzenart gesichtet: Leichhardtia neomicrostoma. Als der Botaniker sich die Pflanze auf dem Video anschaute, hatte er aber den Verdacht, dass es sich in Wirklichkeit um eine andere Art dieser Gattung handelte - denn die gezeigte Pflanze hatte die falsche Blütenform.

Daraufhin machten sich die Exkursionsteilnehmenden noch einmal auf den Weg und schickten dem Botaniker Material der Pflanze. Bei der Auswertung im Labor zeigte sich, dass der Botaniker Recht hatte: Beim Videogucken hatte er eine andere Art identifiziert - die bisher in der Wissenschaft sogar noch unbekannt war. Die Pflanze wurde jetzt in einem Fachmagazin vorgestellt. Ihr offizieller Name lautet Leichardtia weari - das bedeutet in der indigenen Paici-Kultur auf Neukaledonien "schützen".