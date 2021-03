Die Firma hätte Rasen für die Spielfelder in den Stadien liefern und verlegen sollen. Als Grund für seine Entscheidung nannte das Unternehmen die Menschenrechtssituation in dem Golfstaat. Ein Firmenvertreter sagte einem Fernsehsender, man habe schon nach einem Besuch 2010 in Katar Zweifel gehabt, weil nicht alle Arbeiter Schutzkleidung trugen und der Unterschied zwischen den Arbeitern und den Einheimischen so deutlich zu sehen war.

Laut einem Bericht der britischen Zeitung Guardian sind beim Bau der Stadien in den vergangenen zehn Jahren mehr als 6.500 Arbeiter ums Leben gekommen. Diese hohe Zahl an Todesopfern habe die Geschäftsführung enorm erschreckt, hieß es bei dem Rasenproduzenten.

Die Firma hat unter anderem den Fußballrasen für die WM in Deutschland (2006) und die EM in Frankreich (2016) geliefert.