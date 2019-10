Ein Forscher der Case Western Reserve-Privatuni in Cleveland präsentiert in einem Fachmagazin eine mögliche Lösung - nämlich feuerfeste Decken, die über die Häuser gelegt werden könnten. Solche Decken gibt es schon, sie wurden ab und zu schon eingesetzt, allerdings selten. Der Forscher hat verschiedene Materialien im Labor auf ihre Wirksamkeit getestet.

Glasfaser und Silica sind wirksame Stoffe

Am besten funktionierten Decken aus Glasfaser oder Silica. Das ist der Stoff, aus dem auch die Kügelchen sind, die es in kleinen weißen Tütchen gibt und die vor Nässe schützen sollen. Die Glasfaser- oder Silica-Decken sollten dann noch mit einer Aluminiumschicht überzogen werden. Dann strahlen die Feuer-Decken Hitze, die von außen kommt, erstmal ab und fangen auch selbst nicht so leicht an zu brennen.

Die Frage ist noch, wie die Decken über die Häuser gestülpt werden könnten. Eine Idee wäre, die Decke auf dem Dach wie eine Markise anzubauen und sie dann im Fall eines Waldbrandes um die Hauswände runter auszufahren.