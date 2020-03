Wie stark haben sich die Brände in Australien auf die Gesundheit der Menschen ausgewirkt?

Forschende von der Uni Tasmanien haben versucht, diese Frage zu beantworten: Sie schätzen, dass etwa vier von fünf Personen in Australien vom Smog durch die Brände betroffen waren - oft mehrere Wochen lang. Rund 1.300 Menschen mussten zwischen November und Februar wegen Asthma-Erkrankungen aufgrund der Feuer in die Notaufnahme. Mehr als 400 Menschen sind in dem Zusammenhang im Krankenhaus gestorben.

Um den Zusammenhang mit den Bränden herzustellen, haben die Forschenden Zahlen der Krankenhäuser ermittelt und zusammen mit genauen Daten zur Luftverschmutzung eine Karte erstellt. Daraus lässt sich ihnen zufolge ablesen, wie sich die örtliche Belastung der Luft auf die Notfallaufnahmen ausgewirkt hat.