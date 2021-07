In Kalifornien setzt die Feuerwehr zur Bekämpfung von Bränden außerhalb von Städten auch Ziegen ein.

Nein, die Tiere werden nicht ins Feuer geschickt. Sie helfen stattdessen im Vorfeld, indem sie das tun, was sie besonders gut können: Fressen. In kleinen Pilotprojekten werden die Ziegen eingesetzt, um zum Beispiel am Stadtrand an Hängen Gras, Büsche und andere Pflanzen abzugrasen und klein zu halten. So helfen sie Pufferzonen mit nur wenig brennbarem Material zu schaffen. Dort können dann im Fall eines Brandes Feuerwehrleute gefahrloser arbeiten und Brände von Siedlungen fernhalten.

Die Ziegen übernehmen so Arbeit, die sonst von Menschen gemacht wird. Diese Arbeit ist aber für Menschen oft sehr anstrengend. An steilen Hängen können sie sich auch leicht verletzen. Diese Gefahr sieht der Feuerwehrchef der Gemeinde Glendale in Südkalifornien bei Ziegen nicht.

Ganz sich selbst überlassen kann man die Ziegen aber nicht. Durch Zäune oder Heu als Lockmittel lassen sich Ziegen davon abhalten, eine Gegend zu kahl zu fressen.