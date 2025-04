Die Unis in Kanada bekommen gerade deutlich mehr Bewerbungen aus den USA als bisher.

Die University of British Columbia in Vancouver sagt, dass im Vergleich zum Vorjahr am 1. März die Anzahl um fast 30 (27) Prozent gestiegen ist. Auch Kanadas größte Uni - die University of Toronto - sowie die University of Waterloo sprechen von mehr Bewerbungen und Besuchen von Interessierten aus den USA.

Die University of British Columbia führt den Anstieg auf die Politik von US-Präsident Donald Trump zurück. Der hat sich zuletzt mit mehreren Universiäten angelegt, darunter die Elite-Universität Harvard. Nachdem das Bildungsministerium schon Fördergelder in Milliardenhöhe gestrichen hat, drohte Trump jetzt damit, der Uni Steuervorteile zu entziehen. Er wirft der Uni vor, politische und ideologische Ziele zu verfolgen. Hintergrund ist, dass Harvard sich weigert, den von der Regierung vorgegebenen Kurswechsel mitzumachen, etwa was die Zulassung von Studierenden angeht und das Beenden von Diversitätsprogrammen.