Ein Acker, der aussieht wie ein Mosaik aus lauter kleinen Anbauflächen.

So könnte die Zukunft der Landwirtschaft aussehen. Getestet wird sie zur Zeit in Brandenburg vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung. Forschende haben dort ein großes Feld in lauter kleine Flächen unterteilt, jeweils etwa einen Quadratmeter groß. Auf jeder Fläche messen Bodensensoren die Feuchtigkeit und Temperatur, um herauszufinden, welche Ackerfrucht dort am besten angebaut werden kann - zum Beispiel Weizen oder Mais, Lupinen oder Soja. So entsteht ein Mosaik-Acker, auf dem verschiedene Pflanzen gleichzeitig wachsen. Die Ernte sollen Roboter übernehmen. Das erste Test-Jahr mit dieser Methode haben die Forschenden abgeschlossen, Ergebnisse liegen aber noch nicht vor. Insgesamt sollen die Versuche zehn Jahre lang laufen.