Gericht stoppt Aufhebung von Naturschutzregel

Ein weiteres umweltfeindliches Projekt von Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro ist erst einmal vom Tisch:

Ein Gericht hat beschlossen, dass die Mangrovenwälder entlang der Atlantik-Küste weiter vor Abholzung geschützt werden müssen. Bolsonaros Regierung hatte gestern beschlossen, dass der Schutzstatus dieser Dünen- und Mangrovenlandschaften aufgehoben wird - nach 20 Jahren. Die Schutzzonen hätten dann künftig für Immobilienprojekte freigegeben werden können.

Umweltschützerinnen und -schützer klagten dagegen und bekamen Recht. Bolsonaro hat die Gelder für den Umweltschutz in Brasilien drastisch gekürzt und mehrfach gesagt, dass er die Wirtschaft dem Naturschutz vorzieht. Kritiker werfen ihm vor, die riesigen Waldbrände im Amazonas zu dulden, damit dort Flächen für Landwirtschaft und Viehzucht gewonnen werden. Noch nie wurde so viel Regenwald durch Feuer vernichtet wie in Bolsonaros Amtszeit.