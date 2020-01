In Brasilien hat es letztes Jahr viele Wald- und Buschbrände gegeben.

Laut der Bilanz des Nationalen Instituts für Weltraumforschung gab es 2019 in der Amazonasregion knapp 90.000 Brände. Das sind etwa ein Drittel mehr Feuer als im Jahr davor - aber weniger als im Rekordjahr 2017. Damals zählte das Institut mehr als 107.000 Brände im Regenwald. Im Pantanal - das ist ein gigantisches Sumpfgebiet in Brasilien - hat die Zahl der Feuer allerdings letztes Jahr einen Rekord erreicht: Dort zählten die Forschenden gut 10.000 Brände - etwa sechs Mal so viele wie 2018.

Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro ist letztes Jahr wegen der vielen Waldbrände international kritisiert worden. Er hatte nur sehr langsam reagiert und Umweltschützer für die Feuer verantwortlich gemacht. Der rechtsextreme Staatschef ist eng mit der Agrarlobby verbunden. Er bezweifelt auch, dass die Menschen für den Klimawandel verantwortlich sind.