In Brasilien hatte die aktuelle Regierung versprochen, den Umwelt- und Klimaschutz zu stärken.

Im Amazonasgebiet merkt man davon bisher nichts. Im Gegenteil: Die Abholzung des Regenwaldes hat noch mal zugenommen. Nach vorläufigen Zahlen des Nationalen Instituts für Weltraumforschung wurden im März mehr als 350 Quadratkilometer abgeholzt. Laut brasilianischen Medien ist das ein Plus von 14 Prozent im Vergleich zum März 2022. Auch in den Savannen im Zentrum von Brasilien war die Abholzung in den ersten drei Monaten dieses Jahres hoch.

Fachleute in Brasilien fordern die Regierung auf, mehr für den Klimaschutz zu tun. Vor allem, schneller Maßnahmen auf den Weg zu bringen.

Das brasilianische Amazonasgebiet gilt als wichtiger CO2-Speicher. Unter dem ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro hatte die Abholzung des Regenwaldes immer weiter zugenommen. Der aktuelle Präsident, Luis Inacio Lula da Silva, hat dagegen angekündigt, die Abholzung bis 2030 komplett zu stoppen.