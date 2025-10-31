Die Abholzung im brasilianischen Amazonaswald ist deutlich weniger geworden.

Wie brasilianische Medien berichten, hat das staatliche Inpe-Institut zwischen August 2024 und Juli 2025 eine Abholzung von knapp 6.000 Quadratkilometern Wald registriert. Das sind elf Prozent weniger als ein Jahr davor, und so wenig wie seit 2014 nicht mehr.

Für Brasiliens Präsident Lula da Silva sind das kurz vor Beginn der Klimakonferenz in seinem Land gute Nachrichten. Er hat vor Beginn seiner neuen Amtszeit 2023 mehr Schutz für den Amazonas-Regenwald versprochen. Allerdings gibt es Kritik an anderen Umwelt-Entscheidungen seiner Regierung. So hat sie vor kurzem entschieden, vor der Küste des Amazonas-Gebiets nach Öl und Gas bohren zu lassen.

In eineinhalb Wochen geht die Weltklimakonferenz los, in der brasilianischen Amazonasmetropole Belém. Lula will sein Land dort positiv präsentieren.