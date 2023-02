Auf den ersten Blick ist es ein schlichtes Wohnhaus: zwei Stockwerke, knapp 70 Quadratmeter, gebaut aus roten Ziegelsteinen - und es steht in einer brasilianischen Favela.

Ausgerechnet dieses Haus hat einen internationalen Architekturpreis gewonnen: und zwar die Auszeichnung "Building of the Year". Vergeben wird sie von der renommierten Architektur-Plattform ArchDaily. 150.000 Nutzerinnen und Nutzer haben per Abstimmung eine Vorauswahl gemacht. Dann hat eine Jury die 15 Gewinner gekürt.

Darunter ist auch das Haus, das in einem Armenviertel in der Stadt Belo Horizonte steht. Die Jury lobt, dass die Erbauer Material genutzt haben, dass für die Gegend typisch ist - wie eben unverputzter Ziegel. Sie haben das Material aber so eingesetzt, dass das Haus viel Licht und Luft bekommt - und gleichzeitig gut isoliert ist. Erbaut hat das Haus ein Kollektiv aus Architekten, Ingenieurinnen und Studierenden.