In Brasilien hat der bisherige Präsident Jair Bolsonaro kurz vor dem Machtwechsel das Land verlassen.

Offiziell wurde mitgeteilt, dass er in die USA nach Florida gereist ist, zusammen mit mehreren Ministern und Regierungsmitarbeitern. Sie begleiten Bolsonaro laut dem Text, um ihm "Rat, Sicherheit und persönliche Unterstützung" zu geben. In Brasilien wird spekuliert, was genau hinter der Reise steckt. Das Nachrichtenportals G1 berichtet, dass Bolsonaros Anwälte ihm geraten hätten, das Land vor Ablauf seiner Amtszeit zu verlassen. Angeblich befürchten sie, dass er verantwortlich gemacht wird für die teils gewaltsamen Proteste seiner Anhänger nach dem Wahlsieg seines Kontrahenten.

Amtseinführung mit Steinmeier

Morgen wird der linke Ex-Präsident Lula da Silva als neuer brasilianischer Staatschef vereidigt. Bei der Zeremonie in der Hauptstadt Brasilia wird auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dabei sein. Der hat dem künftigen Präsidenten schon die Unterstützung Deutschlands zugesagt. Steinmeier will nach eigenen Angaben, dass sein Besuch einen Impuls gibt für das gemeinsame Ziel, den Amazonas-Regenwald vor Abholzung zu schützen.