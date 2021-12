In Brasilien haben zwei Kommunalpolitiker ihren politischen Streit im Boxring ausgetragen.

Das zog zwar viele Zuschauerinnen und Zuschauer an, sorgte aber auch für Kritik. Miteinander gekämpft haben der Bürgermeister der Stadt Borba im Amazonasgebiet und ein Mitglied des Stadtrats. Nach Medienberichten waren sie unterschiedlicher Meinung über das Management eines Strandbads. Dieser Streit war so eskaliert, das beide Männer dann in der städtischen Turnhalle in den Ring gestiegen sind - mit Punktrichtern und vollen Zuschauerrängen. Der Bürgermeister sagte hinterher, der Boxkampf habe dazu beigetragen, den Sport zu fördern und Spenden für wohltätige Zwecke zu sammeln.

Kritiker des Spektakels erklärten dagegen, ein Boxkampf sei nicht der richtige Weg, sich politisch auseinanderzusetzen. Das Nachrichtenmagazin Veja kommentierte, Verlierer des Kampfes sei vor allem der Wähler. Kritik kam auch von der Gesundheitsbehörde des Bundesstaates Amazonas. Sie forderte eine Erklärung der Stadt, warum eine Massenveranstaltung mit reihenweise Verstößen gegen die Corona-Regeln überhaupt stattfinden durfte.